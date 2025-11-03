Ілюстративне фото

За останній тиждень в Україні знову змінювались ціни на овочі. При цьому морква та огірки продовжують дорожчати

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні за останній тиждень впала ціна на цибулю до 7-9 гривень за кілограм. При цьому морква подорожчала до 9-12 гривень за кілограм. Огірки через завершення сезону реалізації теж дорожчають — вже до 100-130 гривень за кілограм.

При цьому кілограм помідорів подорожчав до 40-100 гривень. Пекінська та цвітна капуста почали дешевшати: до 15-25 гривень та 30-35 гривень за кілограм. Вартість броколі теж впала: до 40-55 гривень за кілограм.

Частин теж подорожчав — до 80-150 гривень за кілограм. Петрушка подорожчала до 125-135 гривень за кілограм. При цьому кілограм зеленої цибулі впав у ціні до 145-160 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.