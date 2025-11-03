16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 23:50

Як змінились ціни на овочі в Україні за останній тиждень: що стало дорожче

03 листопада 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За останній тиждень в Україні знову змінювались ціни на овочі. При цьому морква та огірки продовжують дорожчати

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні за останній тиждень впала ціна на цибулю до 7-9 гривень за кілограм. При цьому морква подорожчала до 9-12 гривень за кілограм. Огірки через завершення сезону реалізації теж дорожчають — вже до 100-130 гривень за кілограм.

При цьому кілограм помідорів подорожчав до 40-100 гривень. Пекінська та цвітна капуста почали дешевшати: до 15-25 гривень та 30-35 гривень за кілограм. Вартість броколі теж впала: до 40-55 гривень за кілограм.

Частин теж подорожчав — до 80-150 гривень за кілограм. Петрушка подорожчала до 125-135 гривень за кілограм. При цьому кілограм зеленої цибулі впав у ціні до 145-160 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
Цінники перевищували 200 гривень за кілограм: експертка пояснила, чому в Україні популярна ягода цьогоріч значно подорожчала
31 жовтня 2025, 23:50
В Україні змінились ціни на популярний овоч: які тепер цінники в супермаркетах
31 жовтня 2025, 23:30
Найбільше економлять на солодощах: як змінились харчові звички українців під час війни, на що люди жаліють гроші
30 жовтня 2025, 23:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Мама каже "Нащо тобі чоловік": акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи готова вона після розлучення до нового шлюбу та дітей
04 листопада 2025, 00:50
У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати
03 листопада 2025, 22:59
Яблука в Україні будуть ще дорожче: скільки буде коштувати популярний фрукт
03 листопада 2025, 22:50
На Чернігівщині двоє фермерів загинули через детонацію російського БПЛА
03 листопада 2025, 22:39
У США через бюджетну кризу можуть закрити авіасполучення, — Bloomberg
03 листопада 2025, 22:24
Зеленський анонсував нові контракти для військових
03 листопада 2025, 22:12
У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції
03 листопада 2025, 21:56
Хотів перевірити служби: у Рівному чоловік "замінував" кінопалац: що відомо
03 листопада 2025, 21:50
Робив теракт на замовлення РФ і постраждав сам: на Дніпропетровщині судили агента РФ
03 листопада 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »