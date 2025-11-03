Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские военные остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важный путь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Силы обороны продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. В частности, украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезку важной дороги.

В то же время, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.

Напомним, на днях пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 кафиров. У уничтоженных оккупантов обнаружены русские и белорусские паспорта.