Зеленский анонсировал новые контракты для военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Продолжаются консультации по конкретным суммам и механизмам финансирования новой системы контрактов для военнослужащих

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Но сначала нужно иметь финансовое обеспечение для таких выплат", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, прежде чем объявлять окончательные решения по уровню денежного довольствия военных, нужно согласовать все детали.

Как сообщалось, украинские военные могут подать рапорт на дополнительный отпуск онлайн. Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.