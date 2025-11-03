16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 22:12

Зеленский анонсировал новые контракты для военных

03 ноября 2025, 22:12
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Продолжаются консультации по конкретным суммам и механизмам финансирования новой системы контрактов для военнослужащих

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Но сначала нужно иметь финансовое обеспечение для таких выплат", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, прежде чем объявлять окончательные решения по уровню денежного довольствия военных, нужно согласовать все детали.

Как сообщалось, украинские военные могут подать рапорт на дополнительный отпуск онлайн. Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
