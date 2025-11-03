У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати

У місті Покровськ Донецької області триває спільна операція Головного управління розвідки та Збройних Сил України

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними командування, локальний контрнаступ вже дає результати: українські війська успішно звільняють окремі позиції та зменшують активність російських загарбників на цьому напрямку.

Наголошується, що противник намагається нарощувати сили, але завдяки координації та ефективним діям оборонців втрати ворога зростають.

Командування закликає населення залишатися в безпечних місцях та повідомляти про будь-яку підозрілу активність, аби сприяти ефективності операції.

Раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.