16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 22:59

У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати

03 листопада 2025, 22:59
У місті Покровськ Донецької області триває спільна операція Головного управління розвідки та Збройних Сил України

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними командування, локальний контрнаступ вже дає результати: українські війська успішно звільняють окремі позиції та зменшують активність російських загарбників на цьому напрямку.

Наголошується, що противник намагається нарощувати сили, але завдяки координації та ефективним діям оборонців втрати ворога зростають.

Командування закликає населення залишатися в безпечних місцях та повідомляти про будь-яку підозрілу активність, аби сприяти ефективності операції.

Раніше повідомлялося, ЦПД спростував фейки про оточення Покровська та Куп'янська. За словами Коваленка, плани противника існують, але наразі не реалізовані, а фейки про "швидке захоплення Донбасу" були частиною інформаційної кампанії Росії.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
