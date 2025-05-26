фото: ГСЧС

Ночью 26 мая, в период ориентировочно с 00:30 до 1:30, вражеские ударные беспилотники ударили по частному предприятию в поселке Васищево Харьковского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС на Офис генпрокурора.

В результате российской атаки разрушены и повреждены помещения и здания. Вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Работы по ликвидации пожара, к которым привлечены более 50 спасателей, продолжаются.

Напомним, в ночь на 26 мая армия РФ запустила по Украине 364 средства воздушного нападения – ракеты и ударные дроны. Силы ПВО сбили 9 крылатых ракет и обезвредили 288 вражеских БПЛА.