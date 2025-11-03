ДБР розпочало розслідування через удар по військовій базі на Дніпропетровщині
Державне Бюро розслідувань (ДБР) розпочало перевірку обставин ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині
Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.
Слідство наразі встановлює, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги, наскільки належним чином організоване укриття для військових, а також чи не було порушень у процедурі оборони та реагування на повітряну загрозу.
За інформацією від місцевих джерел, 1 листопада близько 17:00 російські сили завдали ракетного удару по місцю дислокації українських військ на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є померлі та поранені, точна кількість яких наразі встановлюється.
Розслідування ДБР також перевіряє, чи відповідали умови базування військових стандартам безпеки та військовим регламентам, а також чи була організована ефективна евакуація та укриття для особового складу.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини інциденту, а також можливі причетні особи до порушень вимог безпеки.
Нагадаємо, армія РФ масовано вдарила по передмістю Харкова.