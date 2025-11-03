В Днепропетровской области сообщено о подозрении должностному лицу "Укрзализныци", который присвоил более 300 тыс. грн государственных средств

30 октября 2025 года при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику одного из подразделений регионального филиала АО «Укрзализныця»

Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в апреле 2020 года чиновник внес в акты выполненных работ недостоверные сведения о предоставленных услугах. Впоследствии, зная о фактическом невыполнении работ, он подписал документы и инициировал перечисление средств подрядчику.

В результате из бюджета было незаконно перечислено более 300 тыс. грн государственных средств.

Действия подозреваемого квалифицированы по фактам:

завладение средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины);

служебного подлога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, ранее прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили о подозрении другому должностному лицу этого же филиала "Укрзализныци" и руководителям подрядных организаций в присвоении более 1,7 млн грн бюджетных средств.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

