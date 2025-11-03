14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 14:00

В Днепропетровской области дроны РФ уничтожили склад популярных чипсов и сухариков

03 ноября 2025, 14:00
Фото: Instagram/Star Brands
В Павлограде Днепропетровской области 2 ноября был полностью уничтожен склад компании Snack Production, известной брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские"

Об этом сообщил соучредитель "Star Brands" Иван Омельченко, передает RegioNews.

Огонь уничтожил как готовую продукцию, так и сырье для ее производства.

По его словам, состав площадью 11 тысяч квадратных метров попал под прямой удар дрона "Шахед". Он отметил, что стоимость уничтоженной продукции оценивается в десятки миллионов гривен.

Состав Snack Production после удара

Никто из сотрудников не пострадал – они находились в специальном укрытии. Пожарным пришлось долго тушить огонь из-за угрозы повторных атак, ликвидация пожара продолжалась всю ночь.

Это уже не первая атака на склады компании в Павлограде: в апреле 2025 года они также подвергались российским ударам. Star Brands подала заявления в правоохранительные органы о преступных действиях страны-агрессора.

Ранее сообщалось, в ночь на 28 сентября российские дроны-камикадзе нанесли удар по винному заводу в Одесской области. В результате атаки полностью разрушены цеха и склад готовой продукции, расследование продолжается.

