Иллюстративное фото

Появились новые подробности дела мужчины, который взял детей в заложники, чтобы не служить в армии. Недавно его приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, мужчина был стрелком-санитаром воинской части. На службу его засчитали осенью 2024 года. Однако уже 22 января 2025 года он пришел в квартиру покойной сожительницы, говоря, что он пришел на один день. Тогда он был в пьяном виде. Дома была старшая дочь покойной и три несовершеннолетних, включая племянницу несовершеннолетнего и друга семьи.

Военный принес шампанское и заставлял детей тоже пить. Затем он попросил старшую девушку разрешить ему опеку над младшей сестрой во избежание службы. Она отказала, после чего мужчина начал вести себя агрессивно. Он не выпускал детей из квартиры и угрожал, что зарежет их. Тогда дети связались с бабушкой, которая позже вызвала полицию.

Через дверь испуганная девочка сказала, что мужчина заменял дверь гранатой и угрожает всех взорвать. Впоследствии военный вышел на балкон и бросал оттуда разные вещи, в том числе медицинские документы, обещал уволить детей, если ему дадут справку из психбольницы для отсрочки от службы.

Уже вечером после двухчасовых переговоров он вышел из дома вместе с заложниками и сдался полиции. Известно, что ранее он обращался к врачу-психиатру и неоднократно в течение 2001-2023 годов находился на стационарном лечении.

На суде мужчина признал вину, однако сказал, что не помнит происшествий в ту ночь.

Напомним, недавно об этом случае сообщали в СМИ. Отмечалось, что в Луцке мужчина взял детей бывшей в заложники, когда был в пьяном состоянии и с ножом. За это его приговорили к 8 годам лишения свободы.