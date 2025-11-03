16:48  03 листопада
03 листопада 2025, 17:37

Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової

03 листопада 2025, 17:37
Фото: ілюстративне
В Україні розширюють систему мобілізаційного обліку, що може суттєво збільшити кількість вручення повісток та спрощує процедури відстрочки через цифрові сервіси

Про це повідомляє народний депутат Руслан Горбенко Главреду, передає RegioNews.

В Україні готуються чергові зміни у сфері мобілізації, які можуть суттєво вплинути на порядок вручення повісток. ТЦК та СП невдовзі можуть отримати доступ до баз податкової служби. Ідеться про розширення можливостей перевірки військовозобов'язаних, зокрема тих, хто не перебуває на обліку, не проходив комісію або має відстрочку. Очікується, що завдяки автоматизації кількість повісток може зрости вже до кінця року.

Інтеграція системи "Резерв+" з податковими базами та реєстрами виборців дозволить отримувати повнішу інформацію про громадян, включаючи місце проживання та офіційну діяльність. Водночас банківські рахунки залишаються захищеними банківською таємницею. Юристи зазначають, що це дозволить державі ідентифікувати переважну більшість військовозобов'язаних та посилить контроль над дотриманням мобілізаційного законодавства.

Паралельно в Україні вже діють оновлені правила щодо відстрочок. Вони автоматично продовжуються з 1 листопада, а подати заявку можна через "Резерв+" або у ЦНАП. Найближчим часом у сервісі з'являться нові категорії відстрочок для одиноких батьків та осіб, які доглядають за родичами з інвалідністю.

Також триває реалізація програми "Контракт 18–24" для залучення молоді у війська.

Раніше повідомлялося про запровадження в Україні нового порядку оформлення відстрочок від мобілізації, який передбачає максимальну автоматизацію процесу та мінімальну кількість бюрократичних процедур.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.

