31 жовтня 2025, 13:59

Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі

31 жовтня 2025, 13:59
Фото: ілюстративне
Сили оборони України влітку 2023 року успішно знищили один з трьох "Орєшніків" на території Росії

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час пресконференції, передає RegioNews.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо сказати, що один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове", – розповів Малюк.

Малюк уточнив, що на момент операції назву "Орєшнік" ще не використовували у широкому обігу, а Росія не погрожувала ним публічно. Ця зброя, за даними української розвідки, передбачала три постріли, один з яких використано Росією, другий знищено українськими силами. Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко додав, що наразі РФ може мати ще один постріл, а у перспективі планує виробляти до шести пострілів на рік.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія може розмістити "Орєшнік" на території Білорусі, що створює додаткові ризики для європейських країн. Радіус дії цієї системи становить близько 5500 км, а "мертва зона" – приблизно 700 км. Українська влада закликає західних партнерів звернути увагу на ці загрози та координувати заходи безпеки.

Нагадаємо, Росія замовила партію ядерних ракет "Калібр" для свого флоту. Контракт на 56 боєприпасів із "спеціальною бойовою частиною" планують виконати до 2026 року.

