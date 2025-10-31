12:51  31 октября
31 октября 2025, 13:43

Секретная встреча в Мадриде: 35 стран проведут закрытый саммит по поддержке Украины

31 октября 2025, 13:43
Фото: иллюстративное
Читайте також
Министерство иностранных дел Испании организует во вторник, 4 ноября, закрытую встречу Коалиции волонтеров для обсуждения поддержки Украины

Об этом сообщает "El Mundo", передает RegioNews.

На саммит приедут генеральные директора из 35 стран, участвующих в коалиции. Из-за высокого уровня секретности участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, а информацию об обсуждении нельзя разглашать.

Встреча продлится с 9:00 до 15:30 и будет включать два рабочих блока. Первый блок посвящен вопросам финансовой и военной помощи Украине, определению приоритетов поддержки и координации инициатив по усилению давления на Россию. Планируется также презентация Министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который поделится собственной оценкой ситуации, но не будет участвовать во всех сессиях, ведь мероприятие проводится на более низком уровне.

Второй блок посвящен гарантиям безопасности для Украины. Делегаты обменяются мнениями по поводу правовых, политических и дипломатических аспектов и определят возможный вклад Коалиции волонтеров в сдерживание потенциальной агрессии России.

Этот саммит проходит через две недели после встречи президентов и премьер-министров в Лондоне, где среди прочего обсуждали поставки ракет "Томагавк" в Киев и возможное использование замороженных российских активов в Европе для поддержки оборонных и восстановительных программ. Однако окончательные решения по этому поводу еще не приняты.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп в ходе переговоров с Китаем подробно обсуждал ситуацию в Украине. Экс-президент отметил, что стороны находятся в тупике и не исключил, что иногда конфликт нужно просто "разрешить продолжаться", заверив, что Пекин готов помогать.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
