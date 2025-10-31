Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "El Mundo", передает RegioNews.

На саммит приедут генеральные директора из 35 стран, участвующих в коалиции. Из-за высокого уровня секретности участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, а информацию об обсуждении нельзя разглашать.

Встреча продлится с 9:00 до 15:30 и будет включать два рабочих блока. Первый блок посвящен вопросам финансовой и военной помощи Украине, определению приоритетов поддержки и координации инициатив по усилению давления на Россию. Планируется также презентация Министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который поделится собственной оценкой ситуации, но не будет участвовать во всех сессиях, ведь мероприятие проводится на более низком уровне.

Второй блок посвящен гарантиям безопасности для Украины. Делегаты обменяются мнениями по поводу правовых, политических и дипломатических аспектов и определят возможный вклад Коалиции волонтеров в сдерживание потенциальной агрессии России.

Этот саммит проходит через две недели после встречи президентов и премьер-министров в Лондоне, где среди прочего обсуждали поставки ракет "Томагавк" в Киев и возможное использование замороженных российских активов в Европе для поддержки оборонных и восстановительных программ. Однако окончательные решения по этому поводу еще не приняты.

