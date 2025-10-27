21:17  27 октября
С 1 ноября мужчины с отсрочками не должны посещать ТЦК: они будут продолжаться автоматически

С 1 ноября мужчины, отсроченные от призыва, больше не обязаны лично посещать территориальные центры комплектования (ТЦК). Соответствующее нововведение реализовано через цифровую программу «Резерв+»

Об этом сообщил руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Украины Андрей Баник в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Он пояснил, что система автоматически будет продолжать действия отсрочок, что значительно упрощает процесс для призывников и уменьшает нагрузку на территориальные центры.

"Теперь граждане с отсрочками не должны появляться лично. Все происходит автоматически через "Резерв+", – подчеркнул Баник.

Раньше мужчины вынуждены были регулярно посещать ТЦК для подтверждения своих отсрочок, что часто создавало очереди и дополнительные бюрократические трудности. С автоматизацией этого процесса Минобороны надеется снизить нагрузку на людей и обеспечить более эффективный учет резервистов.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

