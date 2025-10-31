09:50  31 жовтня
31 жовтня 2025, 10:44

"Резерв+" тепер дає відстрочку батькам, які самостійно виховують дітей

31 жовтня 2025, 10:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністерство оборони України додало нову категорію для отримання відстрочки через застосунок "Резерв+"

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Тепер відстрочку онлайн можуть отримати батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер або втратив батьківські права.

Щоб отримати відстрочку:

  1. Подайте запит у застосунку "Резерв+".
  2. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
  3. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований і зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин, не потребує збору довідок або відвідування ТЦК. Для цього у ДРАЦС має бути актуальна інформація про дитину та статус іншого з батьків.

Таким чином, у "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для:

  • людей з інвалідністю;
  • тимчасово непридатних до служби;
  • батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • жінок та чоловіків військових з дитиною;
  • батьків трьох і більше дітей;
  • батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студентів та аспірантів;
  • працівників вищої та професійної освіти.

Нагадаємо, з 1 листопада чоловікам, які мають відстрочку від призову, більше не потрібно особисто відвідувати територіальні центри комплектування. Тепер це можна зробити через систему "Резерв+". Вона автоматично продовжуватиме термін дії наявних відстрочок.

