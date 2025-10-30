17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
17:27  30 жовтня
У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 23:50

Найбільше економлять на солодощах: як змінились харчові звички українців під час війни, на що люди жаліють гроші

30 жовтня 2025, 23:50
Більш ніж половина українців змінила харчові звички під час війни. Стало відомо, на яких продуктах люди економлять

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Дослідницька компанія Gradus на New Food Summit 2025 презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців. Дані показали, що понад 56% українців говорять про зміну свого раціону під час війни.

Основними причинами змін називають зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя. При цьому 72% опитаних громадян зменшили витрати на продукти. Особливо це стосується східних та південних областей.

Жінки найбільше заощаджують на кондитерських виробах, а чоловіки — на алкоголі. Також понад 50% українців заощаджують на рибі та морепродуктах, на цукерках, печиві. 26% громадян економлять на молочних продуктах.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

Понад 50% українських біженців у Німеччині незадоволені життям – дослідження
29 жовтня 2025, 13:44
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Ціни на зарядні станції в Україні зросли до 61% після обстрілів, – Forbes
27 жовтня 2025, 14:52
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні дорожчає морква: що стало причиною та які ціни в супермаркетах
30 жовтня 2025, 23:30
Погрожували підвалом та закликали йти до армії РФ: Україна повернула з окупації ще одного підлітка
30 жовтня 2025, 21:15
Діти загинули, доки мати була в кафе: на Миколаївщині судили жінку, яка залишила дітей вдома заради побачення
30 жовтня 2025, 20:40
На Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем
30 жовтня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині 19-річний хлопець підпалив авто за гроші
30 жовтня 2025, 19:55
Цілодобові обмеження електроенергії: в Укренерго попередили українців про графіки відключень на 31 жовтня
30 жовтня 2025, 19:35
На Прикарпатті адвокат "продавав" інвалідність ухилянтам та можливість служити в тилу
30 жовтня 2025, 18:55
Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ
30 жовтня 2025, 18:45
Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині
30 жовтня 2025, 18:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
