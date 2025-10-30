Ілюстративне фото

Більш ніж половина українців змінила харчові звички під час війни. Стало відомо, на яких продуктах люди економлять

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Дослідницька компанія Gradus на New Food Summit 2025 презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців. Дані показали, що понад 56% українців говорять про зміну свого раціону під час війни.

Основними причинами змін називають зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя. При цьому 72% опитаних громадян зменшили витрати на продукти. Особливо це стосується східних та південних областей.

Жінки найбільше заощаджують на кондитерських виробах, а чоловіки — на алкоголі. Також понад 50% українців заощаджують на рибі та морепродуктах, на цукерках, печиві. 26% громадян економлять на молочних продуктах.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.