27 октября 2025, 14:52

Цены на зарядные станции в Украине выросли до 61% после обстрелов, – Forbes

27 октября 2025, 14:52
Фото: Forbes Ukraine
После атак РФ на энергосистему в Украине резко выросли цены на зарядные станции и генераторы

Об этом идет речь в публикации Forbes, передает RegioNews.

Цены на зарядные станции в Украине выросли после массированных атак рф на энергосистему. По данным Forbes, подорожание достигло 61%, а средняя стоимость топовых моделей поднялась на 28%. Скачок цен почувствовали не только покупатели электротранспорта, но и владельцы генераторов и других устройств резервного питания.

Эксперты связывают резкое подорожание с последствиями атак на Киев в ночь на 10 октября, когда была повреждена критическая инфраструктура, а тысячи домов остались без света и воды. Поэтому спрос на зарядные станции и генераторы резко возрос, что подтолкнуло рынок к повышению цен.

В то же время, Государственная налоговая служба Украины обратилась к ритейлерам с призывом остановить искусственное повышение цен на технику резервного питания. И.о. главы ГНС Леся Карнаух сообщила, что фиксируют рост цен на отдельные устройства на 30% и более. Следствие по нарушениям продолжается, а реакция продавцов на замечания налоговой пока неизвестна.

Аналитики отмечают, что пока ситуация на рынке остается нестабильной, потребителям следует ожидать колебания цен, а постепенное стабилизация стоимости может произойти только после нормализации энергоснабжения и уменьшения давления на рынок резервных устройств.

Ранее сообщалось, украинская энергосистема готовится к сложной зиме из-за постоянных атак рф, однако повторение масштабного блекаута маловероятно. Эксперты предупреждают о возможных перебоях со светом и теплом, однако большинство регионов останутся под надежной защитой.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
