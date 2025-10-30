Ілюстративне фото

В Україні подорожчала морква. Лише за тиждень ціна змінилась на 12 %

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В середньому в Україні зараз продають моркву за 7-13 гривень за кілограм. Зокрема, подорожчання пояснюють тим, що господарства притримують продукцію в очікуванні вищої вартості.

При цьому для реалізації пропонують лише надлишки. Внаслідок цього на ринку пропозиція скоротилась. Водночас попри подорожчання, якщо порівнювати з минулим роком, зараз ціни на 54% менше.

Зараз в українських супермаркетах кілограм моркви коштує таким чином:

Metro 9,90 гривні;

Auchan 10,90 гривні;

Megamarket 15,90 гривні;

АТБ 9,89 гривні;

Сільпо 10,90 гривні;

Varus 10,90 гривні.

Нагадаємо, помідори також зростають в ціні вже третій тиждень поспіль. Раніше експерти зауважили, що якщо порівнювати вартість з минулим тижнем, то подорожчання на 14%. Причиною, зокрема, називають те, що в стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання.