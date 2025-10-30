17:43  30 жовтня
30 жовтня 2025, 23:30

В Україні дорожчає морква: що стало причиною та які ціни в супермаркетах

30 жовтня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
В Україні подорожчала морква. Лише за тиждень ціна змінилась на 12 %

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В середньому в Україні зараз продають моркву за 7-13 гривень за кілограм. Зокрема, подорожчання пояснюють тим, що господарства притримують продукцію в очікуванні вищої вартості.

При цьому для реалізації пропонують лише надлишки. Внаслідок цього на ринку пропозиція скоротилась. Водночас попри подорожчання, якщо порівнювати з минулим роком, зараз ціни на 54% менше.

Зараз в українських супермаркетах кілограм моркви коштує таким чином:

  • Metro 9,90 гривні;

  • Auchan 10,90 гривні;

  • Megamarket 15,90 гривні;

  • АТБ 9,89 гривні;

  • Сільпо 10,90 гривні;

  • Varus 10,90 гривні.

Нагадаємо, помідори також зростають в ціні вже третій тиждень поспіль. Раніше експерти зауважили, що якщо порівнювати вартість з минулим тижнем, то подорожчання на 14%. Причиною, зокрема, називають те, що в стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання.

