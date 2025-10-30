Фото: ілюстративне

Через складну ситуацію в енергосистемі України відновлюються планові обмеження електропостачання у всіх регіонах

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Вони діятимуть сьогодні з 15:00 до 22:00 за графіками погодинних відключень, охоплюючи від однієї до двох черг споживачів.

Причиною обмежень стали наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня. Час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми, тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики наголошують: навіть коли електроенергія подається за графіком, її слід використовувати ощадливо, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути додаткових відключень. Влада та енергетичні компанії продовжують працювати над відновленням системи та мінімізацією незручностей для населення.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.