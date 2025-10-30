12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 15:18

Усі регіони України знову під графіком відключень світла – Укренерго

30 жовтня 2025, 15:18
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Через складну ситуацію в енергосистемі України відновлюються планові обмеження електропостачання у всіх регіонах

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Вони діятимуть сьогодні з 15:00 до 22:00 за графіками погодинних відключень, охоплюючи від однієї до двох черг споживачів.

Причиною обмежень стали наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня. Час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми, тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики наголошують: навіть коли електроенергія подається за графіком, її слід використовувати ощадливо, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути додаткових відключень. Влада та енергетичні компанії продовжують працювати над відновленням системи та мінімізацією незручностей для населення.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Укрэнерго відключення світла електроенергія графіки відключення світла
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн
30 жовтня 2025, 14:23
Тимчасовий захист українців у ЄС: Україна готує поступове завершення програми
30 жовтня 2025, 14:04
В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Замовне вбивство за $5 тис.: трьох учасників злочинної схеми затримали на Вінниччині
30 жовтня 2025, 15:28
На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яку знайшли в полі
30 жовтня 2025, 15:04
Напав на поліцейського з газовим балончиком: у Львові затримали зловмисника
30 жовтня 2025, 14:49
Високогірний маршрут не врятував: на Прикарпатті затримали організатора незаконного переправлення
30 жовтня 2025, 14:42
Повернули з Німеччини: підозрюваного у наркобізнесі Дніпра екстрадували для суду
30 жовтня 2025, 14:33
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн
30 жовтня 2025, 14:23
У Києві затримали студента вишу, який збував наркотики однокурсникам
30 жовтня 2025, 14:17
У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу
30 жовтня 2025, 14:16
На Хмельниччині настоятеля монастиря УПЦ МП судитимуть за вбивство чоловіка
30 жовтня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »