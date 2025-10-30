09:40  30 октября
30 октября 2025, 08:23

Массированный удар России по Украине: в Польше взлетали истребители

30 октября 2025, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 30 октября польская авиация поднималась в небо из-за массированных ракетных ударов России по Украине, в том числе по западным областям

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает RegioNews.

По данным командования, очередные пары истребителей и самолеты раннего предупреждения были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боеготовности.

Польские военные отметили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в приграничных районах.

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы остаются готовыми к немедленному реагированию", – добавили в заявлении.

Напомним, в ночь на 30 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак вражеских беспилотников и ракетного удара. Россия направила ракеты в западном направлении. В частности, поступала информация о взрывах на территории Ивано-Франковской области.

