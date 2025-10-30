08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
30 жовтня 2025, 08:23

Масований удар Росії по Україні: у Польщі злітали винищувачі

30 жовтня 2025, 08:23
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 30 жовтня польська авіація підіймалась у небо через масовані ракетні удари Росії по Україні, зокрема по західних областях

Про це пише "Європейська правда" із посиланням Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає RegioNews.

За даними командування, чергові пари винищувачів та літаки раннього попередження були підняті в повітря, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перейшли в стан підвищеної боєготовності.

Польські військові зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в прикордонних районах.

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування", – додали в заяві.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ворожих безпілотників і ракетного удару. Росія спрямувала ракети у західному напрямку. Зокрема, надходила інформація про вибухи на території Івано-Франківської області.

Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
