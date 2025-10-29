22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі

Медична спільнота заявила про переслідування лікарів через арешт онколога, якого підозрюють у смерті 62-річного пацієнта-мільйонера в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Рішення суду взяти онколога Віталія Русакова під домашній арешт вважають несправедливим його колеги із професійної спільноти лікарів OncoHub та "Свій.Док".

Медики заявляють, що суддя не розглянув належним чином матеріали справи та аргументи адвоката лікаря, тому "фактично позбавив права на захист і знехтував базовими правами громадянина".

"У країні, де судова система часто демонструє упередженість, а держава не гарантує реального захисту лікарям, єдиним щитом залишається професійна єдність і солідарність", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, двом лікарям одеської приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. Померлий був відомим забудовником і мільйонером.

