В Карпатах предупреждают о сильном ветре: объявлен желтый уровень опасности
В Карпатах 29 и 30 октября ожидается ухудшение погодных условий - скорость порывов ветра составит 17-22 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый)
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Туристов и местных жителей призывают осторожничать.
Сильный ветер может повлечь за собой падение деревьев, усложнение передвижения по горным маршрутам и ухудшение видимости.
Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы и следить за прогнозом погоды.
Для безопасности советуют установить официальное мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет быстро вызвать помощь в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, 8 октября во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец. Туристов нашли спасатели.
27 октября 2025
