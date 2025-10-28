В Карпатах предупреждают о сильном ветре: объявлен желтый уровень опасности

В Карпатах 29 и 30 октября ожидается ухудшение погодных условий - скорость порывов ветра составит 17-22 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый)

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Туристов и местных жителей призывают осторожничать.

Сильный ветер может повлечь за собой падение деревьев, усложнение передвижения по горным маршрутам и ухудшение видимости.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы и следить за прогнозом погоды.

Для безопасности советуют установить официальное мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет быстро вызвать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, 8 октября во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец. Туристов нашли спасатели.