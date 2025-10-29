На Прикарпатье выпало почти метр снега

фото: Горные спасатели Прикарпатья

Как передает RegioNews, об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 09:20 29.10.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, видимость до 30 м. Ветер юго-западный 15-17 м/с., температура воздуха -3°С. Переметы свежего снега на вершине местами до 80 см", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий в горах. В этой связи 29 и 30 октября был объявлен желтый уровень опасности.