Якою буде зима та погода на Новий рік: метеорологиня здивувала прогнозом

Зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай

Про це в інтерв’ю Главреду розповіла заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова, передає RegioNews.

"До нас іде активний циклон. Арктичний центр цього року надзвичайно потужний і займає значно більшу площу. Тому на території України клімат буде прохолодним, хоча у вересні 2025 року глобальне потепління сягнуло піку — на 1°C вище норми", — пояснила експертка.

Прогноз на грудень і Новий рік

За словами Мартазінової, у грудні варто очікувати інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня — переважно мокрий сніг.

До кінця другої декади місяця прийде похолодання:

вночі — до -6…-7°C,

вдень — +3…+5°C.

Напередодні Нового року температура знизиться, можливий мокрий сніг.

"Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але й теплої зими, як минулоріч, теж не буде. Морози будуть помірні, звичні для України. Цілий місяць ми не замерзатимемо", — додала метеорологиня.

Нагадаємо, у Карпатах 29 та 30 жовтня очікується погіршення погодних умов — швидкість поривів вітру сягатиме 17–22 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).