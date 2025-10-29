Октябрь завершится в Украине теплой погодой

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 30 октября, в течение дня температура воздуха будет составлять +12…+16 градусов, на юге и западе кое-где до +18 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Несколько прохладнее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем там ожидается +10…+13 градусов.

Дожди ночью возможны на востоке. Вечером осадки ожидаются в западных областях.

В Киеве 30 октября дождей не предполагается, в течение дня воздух прогреется до +14 градусов.

Как сообщалось, в среду, 29 октября, в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных. Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко.