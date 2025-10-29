11:33  29 октября
29 октября 2025, 13:07

Октябрь завершится в Украине теплой погодой

29 октября 2025, 13:07
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В четверг, 30 октября, в течение дня температура воздуха будет составлять +12…+16 градусов, на юге и западе кое-где до +18 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Несколько прохладнее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем там ожидается +10…+13 градусов.

Дожди ночью возможны на востоке. Вечером осадки ожидаются в западных областях.

В Киеве 30 октября дождей не предполагается, в течение дня воздух прогреется до +14 градусов.

Как сообщалось, в среду, 29 октября, в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных. Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
