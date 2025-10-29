16:15  29 октября
29 октября 2025, 16:52

За бывшего судью Верховного суда Богдана Львова внесли 20 млн грн залога

29 октября 2025, 16:52
фото: slovoidilo.ua
На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 20 млн грн, внесенных как залог по экссудию Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова

Об этом журналисту "Слово и дело" сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает RegioNews.

Напомним, антикоррупционный суд отпустил экссудию Львова из-под стражи и применил к нему меру пресечения в виде залога в размере 302,8 млн грн. Однако средства никто не внес и поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил изменить меру пресечения на содержание под стражей. Одновременно защитник Львова просил снизить залог. ВАКС снизил залог до 20 млн грн.

Как известно, в октябре 2022 года судью Богдана Львова отчислили из судебной инстанции и прекратили его полномочия в связи с наличием у него российского гражданства.

Ранее пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила, что бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, подозреваемому по делу по реализации нефтепродуктов Курченко, уменьшили залог.

