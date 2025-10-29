За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави

фото: slovoidilo.ua

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 20 млн грн, внесені як застава за екссуддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова

Про це журналісту "Слово і діло" повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає RegioNews.

Нагадаємо, антикорупційний суд відпустив екссуддю Львова з-під варти і застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 302,8 млн грн. Однак кошти ніхто не вніс і тому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив змінити запобіжний захід на тримання під вартою. Одночасно захисник Львова просив зменшити заставу. ВАКС зменшив заставу до 20 млн грн.

Як відомо, у жовтні 2022 року суддю Богдана Львова відрахували з судової інстанції та припинили його повноваження у зв'язку з наявністю в нього російського громадянства.

Раніше речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила, що колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу.