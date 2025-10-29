16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 16:52

За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави

29 жовтня 2025, 16:52
Читайте также на русском языке
фото: slovoidilo.ua
Читайте также
на русском языке

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 20 млн грн, внесені як застава за екссуддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова

Про це журналісту "Слово і діло" повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає RegioNews.

Нагадаємо, антикорупційний суд відпустив екссуддю Львова з-під варти і застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 302,8 млн грн. Однак кошти ніхто не вніс і тому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив змінити запобіжний захід на тримання під вартою. Одночасно захисник Львова просив зменшити заставу. ВАКС зменшив заставу до 20 млн грн.

Як відомо, у жовтні 2022 року суддю Богдана Львова відрахували з судової інстанції та припинили його повноваження у зв'язку з наявністю в нього російського громадянства.

Раніше речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила, що колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Богдан Львов ВАКС суд залог
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Справу щодо голови Антимонопольного комітету Кириленка та його дружини скерували до суду
27 жовтня 2025, 18:44
Підозрюваний ексвіцепрем'єр єдності Чернишов рятує від конфіскації розкішне майно
24 жовтня 2025, 19:24
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »