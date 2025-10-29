Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев

Фото: Суспільне Тернополь

В 2025 году инсульт диагностировали уже у 96455 украинцев – у некоторых пациентов инсульт случался даже не один раз

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошлый год – в 2024-м – инсульт в Украине диагностировали в 128 075 пациентов и пациенток.

Инсульт ежегодно поражает более 15 миллионов человек в мире. Неотложная помощь в первые три часа после появления симптомов значительно повышает шансы на выздоровление и предотвращает тяжелые последствия.

В Украине сейчас 191 медицинское учреждение оказывает круглосуточную помощь пациентам с острым инсультом. В 2025 году тромболизисом лечили 16,8% пациентов, тромбэктомией – 3,3%, что превышает показатели в прошлом году.

Инсульт – это острое состояние, вызванное внезапным нарушением мозгового кровообращения, когда укупорка (ишемический) или разрыв (геморрагический) сосуда приводит к гибели участка мозга из-за нехватки кислорода.

Лучшая профилактика инсульта – здоровый образ жизни, контроль артериального давления и регулярные медицинские осмотры.

Как известно, с 2026 года в Украине стартует Национальный скрининг здоровья для людей от 40 лет, который поможет своевременно выявлять сердечно-сосудистые риски.

Напомним, недавно известный актер Саша Лирник перенес инсульт. Александр Иванович Власюк – сказочник-лирник, бывший участник киевской группы "Вий", актер, сценарист, телеведущий.