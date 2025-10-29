13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 13:41

Інсульт в Україні: з початку року – понад 96 тисяч випадків

29 жовтня 2025, 13:41
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Тернопіль
Читайте также
на русском языке

У 2025 році інсульт діагностували вже у 96 455 українців – у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За даними Національної служби охорони здоров’я, за минулий рік – у 2024-му – інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.

Інсульт щороку вражає понад 15 мільйонів людей у світі. Невідкладна допомога в перші три години після появи симптомів значно підвищує шанси на одужання та запобігає тяжким наслідкам.

В Україні нині 191 медичний заклад надає цілодобову допомогу пацієнтам із гострим інсультом. У 2025 році тромболізисом лікували 16,8% пацієнтів, тромбектомією – 3,3%, що перевищує показники минулого року.

Інсульт – це гострий стан, спричинений раптовим порушенням мозкового кровообігу, коли закупорення (ішемічний) або розрив (геморагічний) судини призводить до загибелі ділянки мозку через брак кисню.

Найкраща профілактика інсульту – здоровий спосіб життя, контроль артеріального тиску та регулярні медичні огляди.

Як відомо, з 2026 року в Україні стартує Національний скринінг здоров’я для людей від 40 років, який допоможе своєчасно виявляти серцево-судинні ризики.

Нагадаємо, нещодавно відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт. Олександр Іванович Власюк – казкар-лірник, колишній учасник київського гурту "Вій", актор, сценарист, телеведучий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці МОЗ профілактика інсульт
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині
29 жовтня 2025, 15:50
Привласнення майна заводу "Арсенал" у Києві: експосадовиці оголосили підозру
29 жовтня 2025, 15:42
Документалка "Куба і Аляска" харківських парамедикинь здобула нагороду в Італії
29 жовтня 2025, 15:20
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино: обіг – близько 83 млн грн
29 жовтня 2025, 15:15
Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду
29 жовтня 2025, 15:11
На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000
29 жовтня 2025, 14:58
Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині
29 жовтня 2025, 14:56
На Закарпатті 59-річний водій збив пішохода: чоловік загинув на місці
29 жовтня 2025, 14:40
На Харківщині підприємці і влада обговорять розвиток економіки регіону
29 жовтня 2025, 14:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »