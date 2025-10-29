Інсульт в Україні: з початку року – понад 96 тисяч випадків

Фото: Суспільне Тернопіль

У 2025 році інсульт діагностували вже у 96 455 українців – у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За даними Національної служби охорони здоров’я, за минулий рік – у 2024-му – інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.

Інсульт щороку вражає понад 15 мільйонів людей у світі. Невідкладна допомога в перші три години після появи симптомів значно підвищує шанси на одужання та запобігає тяжким наслідкам.

В Україні нині 191 медичний заклад надає цілодобову допомогу пацієнтам із гострим інсультом. У 2025 році тромболізисом лікували 16,8% пацієнтів, тромбектомією – 3,3%, що перевищує показники минулого року.

Інсульт – це гострий стан, спричинений раптовим порушенням мозкового кровообігу, коли закупорення (ішемічний) або розрив (геморагічний) судини призводить до загибелі ділянки мозку через брак кисню.

Найкраща профілактика інсульту – здоровий спосіб життя, контроль артеріального тиску та регулярні медичні огляди.

Як відомо, з 2026 року в Україні стартує Національний скринінг здоров’я для людей від 40 років, який допоможе своєчасно виявляти серцево-судинні ризики.

Нагадаємо, нещодавно відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт. Олександр Іванович Власюк – казкар-лірник, колишній учасник київського гурту "Вій", актор, сценарист, телеведучий.