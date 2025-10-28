У Карпатах попереджають про сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

У Карпатах 29 та 30 жовтня очікується погіршення погодних умов — швидкість поривів вітру сягатиме 17–22 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий)

Про це повідолмляє ДСНС, передає RegioNews.

Туристів та місцевих мешканців закликають бути обережними.

Сильний вітер може спричинити падіння дерев, ускладнення пересування гірськими маршрутами та погіршення видимості.

Рятувальники рекомендують утриматися від походів у гори у ці дні та стежити за прогнозом погоди.

Для безпеки радять встановити офіційний мобільний застосунок "Порятунок у горах", який допоможе швидко викликати допомогу у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 8 жовтня під час спуску з Говерли заблукали українка та американець. Туристів знайшли рятувальники.