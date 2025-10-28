Фото: Верховна Рада України

Про це йдеться в проєкті закону на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

В Україні планують створити спеціальний "чорний список" банківських клієнтів, який передбачає обмеження для фізичних осіб і бізнесу, що порушують правила користування банківськими рахунками. Відповідний законопроєкт передбачає, що у Реєстр дропів потраплятимуть громадяни, які передають свої картки або доступ до онлайн-банкінгу іншим особам, а також компанії, які отримують "сіру" оплату на особисті рахунки замість офіційних.

Банки будуть зобов’язані для таких клієнтів встановлювати жорсткі ліміти на платежі та обмежувати кількість карток і рахунків, які можна відкрити. Перевірка за Реєстром здійснюватиметься під час відкриття нового рахунку або входу в банківський додаток з нового пристрою.

За словами авторів законопроєкту, головною метою є підвищення безпеки фінансових операцій та зменшення ризиків шахрайства. Реєстр дозволить банкам оперативно виявляти потенційних порушників та запобігати незаконним фінансовим операціям.

Експерти зазначають, що нові правила можуть вплинути як на звичайних користувачів, так і на малий бізнес, який звик працювати через особисті рахунки. Водночас ініціатива має сприяти легалізації фінансових потоків та зменшенню "тіньових" операцій в Україні.

Раніше повідомлялося, українські банки почали частіше блокувати картки та рахунки громадян через підозрілі операції. Юристи зазначають, що навіть звичайний переказ знайомому або покупка товару в інтернеті може призвести до блокування через формулювання у призначенні платежу.