21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 22:47

Банки массово блокируют счета: юристы назвали опасные слова в назначении платежа

27 октября 2025, 22:47
Украинские банки стали чаще блокировать карты и счета граждан. Причиной может стать даже обычный перевод знакомому или покупка товара в интернете у продавца, не зарегистрированного в качестве предпринимателя

Об этом сообщает "Телеграф" , передает RegioNews.

Постановление НБУ №65 от 19 мая 2020 г. расширило полномочия банков в финансовом мониторинге. Они могут проверять сделки клиентов, приостанавливать подозрительные переводы или даже закрывать счета.

Юристы отмечают, что банки реагируют на ряд признаков, среди которых:

  • неподтвержденный источник средств;
  • регулярные поступления от разных лиц;
  • несоответствие операций финансовому профилю клиента;
  • переводы, связанные с криптовалютами;
  • большие единовременные суммы без документального подтверждения.

Особое внимание банки уделяют назначению платежа. Риск вызывают формулировку "за крипту", "обмен валют", "за товар" или "за услугу", если получатель не является ФЛПом. Также блокировка может вызвать регулярные переводы с отметкой "возврат долга".

Если на карту внезапно начинают поступать большие суммы или увеличивается количество транзакций, банк может потребовать документы, подтверждающие происхождение средств. Их отсутствие часто завершается блокировкой счета.

Отдельная зона риска – операции, связанные с криптовалютами. Несмотря на то, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации криптоактивов, нормативная база пока не действует, поэтому банки трактуют такие транзакции как сомнительные.

Блокировка также возможна при регулярных или крупных снятиях наличных (от 10–20 тыс. грн и выше), нетипичных для клиента операций или частых поступлений от посторонних лиц.

Банки отмечают: система контроля работает автоматически, поэтому клиент часто узнает о блокировке уже при оплате покупки.

По оценкам финансовых учреждений, около 10–20% новых карт в 2025 году были задействованы в подозрительных схемах. Поэтому банки ужесточили проверку клиентов уже на этапе открытия счетов и разделяют их по уровню риска — высокому или низкому.

банк блокировка
На Хмельнитчине женщины заблокировали авто ТЦК: полиция устанавливает участниц инцидента
17 октября 2025, 13:10
Полмиллиона гривен со счетов умерших: полицейские Киевщины сообщили о подозрении работнице банка
10 октября 2025, 14:27
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
