Банки массово блокируют счета: юристы назвали опасные слова в назначении платежа

Украинские банки стали чаще блокировать карты и счета граждан. Причиной может стать даже обычный перевод знакомому или покупка товара в интернете у продавца, не зарегистрированного в качестве предпринимателя

Об этом сообщает "Телеграф" , передает RegioNews.

Постановление НБУ №65 от 19 мая 2020 г. расширило полномочия банков в финансовом мониторинге. Они могут проверять сделки клиентов, приостанавливать подозрительные переводы или даже закрывать счета.

Юристы отмечают, что банки реагируют на ряд признаков, среди которых:

неподтвержденный источник средств;

регулярные поступления от разных лиц;

несоответствие операций финансовому профилю клиента;

переводы, связанные с криптовалютами;

большие единовременные суммы без документального подтверждения.

Особое внимание банки уделяют назначению платежа. Риск вызывают формулировку "за крипту", "обмен валют", "за товар" или "за услугу", если получатель не является ФЛПом. Также блокировка может вызвать регулярные переводы с отметкой "возврат долга".

Если на карту внезапно начинают поступать большие суммы или увеличивается количество транзакций, банк может потребовать документы, подтверждающие происхождение средств. Их отсутствие часто завершается блокировкой счета.

Отдельная зона риска – операции, связанные с криптовалютами. Несмотря на то, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации криптоактивов, нормативная база пока не действует, поэтому банки трактуют такие транзакции как сомнительные.

Блокировка также возможна при регулярных или крупных снятиях наличных (от 10–20 тыс. грн и выше), нетипичных для клиента операций или частых поступлений от посторонних лиц.

Банки отмечают: система контроля работает автоматически, поэтому клиент часто узнает о блокировке уже при оплате покупки.

По оценкам финансовых учреждений, около 10–20% новых карт в 2025 году были задействованы в подозрительных схемах. Поэтому банки ужесточили проверку клиентов уже на этапе открытия счетов и разделяют их по уровню риска — высокому или низкому.