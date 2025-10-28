Ілюстративне фото

З січня по вересень 2025 року Україна експортувала вершкового масла у 2,4 раза більше, аніж за цей же період минулого року. Сума перевищує 90 мільйонів доларів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За січень-вереснь 2025 року експортували 12,7 тисячі тонн українського вершкового масла. Це близько 91,7 мільйона доларів.

Найбільше за цей період купували такі країни: Молдова (26,8%), Польща (10,8%) й Литва (9,4%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).