28 жовтня 2025, 23:30

Україна збільшила експорт масла: сума досягає 90 мільйонів доларів

28 жовтня 2025, 23:30
З січня по вересень 2025 року Україна експортувала вершкового масла у 2,4 раза більше, аніж за цей же період минулого року. Сума перевищує 90 мільйонів доларів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За січень-вереснь 2025 року експортували 12,7 тисячі тонн українського вершкового масла. Це близько 91,7 мільйона доларів.

Найбільше за цей період купували такі країни: Молдова (26,8%), Польща (10,8%) й Литва (9,4%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

експорт економіка
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
