15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 23:00

В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах

28 жовтня 2025, 23:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За тиждень цінники на фрукти змінились. Зокрема, подорожчали деякі імпортні товари

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Груша на українському ринку подорожчала до 45-110 гривень за кілограм. При цьому кавун та диня подешевшали: до 8-15 та 25-40 гривень за кілограм відповідно.

Водночас імпортні лимони зросли в ціні до 100-120 гривень за кілограм. Банан подорожчав до 58-65 гривень за кілограм. При цьому апельсин подешевшав до 60-75 гривень за кілограм.

Що стосується яблук, то за перший тиждень жовтня ціна зменшилась на 50% (до 20-35 гривень за кілограм). При цьому зараз ціни на яблука вище, аніж минулого року.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни подорожчання фрукти
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Ціни на зарядні станції в Україні зросли до 61% після обстрілів, – Forbes
27 жовтня 2025, 14:52
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю: фахівці пояснили, що сталося
28 жовтня 2025, 22:55
У ЗСУ спростували заяви Росії про нібито оточення Куп’янська
28 жовтня 2025, 22:31
Довірилась незнайомцю: на Буковині псевдобанкір вкрав у жінки гроші
28 жовтня 2025, 22:25
В Україні можуть виникнути проблеми з опаленням: енергоексперт назвав міста
28 жовтня 2025, 22:18
Міжнародні партнери допомагають Харківщині готуватися до опалювального сезону
28 жовтня 2025, 21:59
Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті
28 жовтня 2025, 21:58
У Херсоні судили багатодітну матір, яка працювала на росіян
28 жовтня 2025, 21:55
Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої, — Сили оборони
28 жовтня 2025, 21:51
Труханову вручили підозру просто на парковці: ЗМІ назвали причину
28 жовтня 2025, 21:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »