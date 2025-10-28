Ілюстративне фото

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Груша на українському ринку подорожчала до 45-110 гривень за кілограм. При цьому кавун та диня подешевшали: до 8-15 та 25-40 гривень за кілограм відповідно.

Водночас імпортні лимони зросли в ціні до 100-120 гривень за кілограм. Банан подорожчав до 58-65 гривень за кілограм. При цьому апельсин подешевшав до 60-75 гривень за кілограм.

Що стосується яблук, то за перший тиждень жовтня ціна зменшилась на 50% (до 20-35 гривень за кілограм). При цьому зараз ціни на яблука вище, аніж минулого року.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.