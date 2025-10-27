21:17  27 октября
27 октября 2025, 22:57

Стало известно, какие регионы останутся без электроэнергии уже завтра: информация от Укрэнерго

27 октября 2025, 22:57
Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

По данным энергетиков, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 22:00 - ориентировочно в пределах от 1 до 2 очередей.

Также для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности с 07:00 до 22:00.

Энергетические компании отмечают: время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго в социальных сетях и сайтах компаний.

В случае появления электроэнергии по графику потребителей призывают использовать ее экономно, чтобы не перегружать сеть и помочь стабилизировать энергосистему страны.

Как сообщалось, после атак РФ на энергосистему в Украине резко выросли цены на зарядные станции и генераторы. Кое-где цены выросли до 61%.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
