Стало известно, какие регионы останутся без электроэнергии уже завтра: информация от Укрэнерго

Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

По данным энергетиков, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 22:00 - ориентировочно в пределах от 1 до 2 очередей.

Также для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности с 07:00 до 22:00.

Энергетические компании отмечают: время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго в социальных сетях и сайтах компаний.

В случае появления электроэнергии по графику потребителей призывают использовать ее экономно, чтобы не перегружать сеть и помочь стабилизировать энергосистему страны.

Как сообщалось, после атак РФ на энергосистему в Украине резко выросли цены на зарядные станции и генераторы. Кое-где цены выросли до 61%.