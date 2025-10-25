Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 25 октября армия РФ нанесла удары по Лозовой в Харьковской области. В результате обстрелов обесточено около 25 тысяч абонентов

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Экстренные службы уже работают. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром 25 октября Россия атаковала несколько энергообъектов в Харьковской области. Последствия атак устанавливаются.