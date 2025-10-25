Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
В субботу, 25 октября армия РФ нанесла удары по Лозовой в Харьковской области. В результате обстрелов обесточено около 25 тысяч абонентов
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Экстренные службы уже работают. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, утром 25 октября Россия атаковала несколько энергообъектов в Харьковской области. Последствия атак устанавливаются.
Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещаютВсе новости »
24 октября 2025, 17:15Фонд "Право на защиту" объявляет конкурс для работодателей Харьковской области
24 октября 2025, 16:22В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47От встречи Трамп-Си наша война зависит гораздо больше, чем от встречи Трамп-Путин
25 октября 2025, 13:31РФ атаковала энергообъект в Харьковской области
25 октября 2025, 12:39В Резерв+ можно будет получить новые отсрочки
25 октября 2025, 11:25К ликвидации пожаров в Киеве привлекли авиацию и беспилотники
25 октября 2025, 10:53Стало известно, когда Украина снова переходит на зимнее время
25 октября 2025, 10:29Почему нужно опубликовать пленки Миндича
25 октября 2025, 09:49В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
25 октября 2025, 09:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »