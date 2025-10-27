21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 22:57

Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго

27 жовтня 2025, 22:57
Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

За даними енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00 — орієнтовно в межах від 1 до 2 черг.

Також для промислових споживачів вводяться графіки обмеження потужності — з 07:00 до 22:00.

Енергетичні компанії наголошують: час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Громадянам рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго у соціальних мережах та на сайтах компаній.

У разі появи електроенергії за графіком споживачів закликають використовувати її ощадливо, щоб не перевантажувати мережу та допомогти стабілізувати енергосистему країни.

Як повідомлялось, після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Подекуди ціни зросли до 61%.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
