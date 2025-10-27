Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго

Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

За даними енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00 — орієнтовно в межах від 1 до 2 черг.

Також для промислових споживачів вводяться графіки обмеження потужності — з 07:00 до 22:00.

Енергетичні компанії наголошують: час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Громадянам рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго у соціальних мережах та на сайтах компаній.

У разі появи електроенергії за графіком споживачів закликають використовувати її ощадливо, щоб не перевантажувати мережу та допомогти стабілізувати енергосистему країни.

Як повідомлялось, після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Подекуди ціни зросли до 61%.