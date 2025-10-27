В Киеве 28 октября будут действовать почасовые отключения света
Во вторник, 28 октября, в столице будут действовать почасовые отключения света по графику
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в ведомстве, отключать электроэнергию в Киеве планируют следующим образом:
1.1 очередь – без света с 08:00 до 11:30;
1.2 очередь – без света с 08:00 до 11:30;
2.1 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
2.2 очередь - без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
3.1 очередь – без света с 19:00 до 22:00;
3.2 очередь – без света с 19:00 до 22:00;
4.1 очередь – без света с 09:00 до 13:30;
4.2 очередь – без света с 09:00 до 13:30;
5.1 очередь – без света с 12:30 до 17:00;
5.2 очередь – без света с 12:30 до 17:00;
6.1 очередь – без света с 16:00 до 19:30;
6.2 очередь – без света с 16:00 до 19:30.
Как сообщалось, после атак РФ на энергосистему в Украине резко выросли цены на зарядные станции и генераторы. Кое-где цены выросли до 61%.