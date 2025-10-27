В Киеве 28 октября будут действовать почасовые отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 28 октября, в столице будут действовать почасовые отключения света по графику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, отключать электроэнергию в Киеве планируют следующим образом:

1.1 очередь – без света с 08:00 до 11:30;

1.2 очередь – без света с 08:00 до 11:30;

2.1 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;

2.2 очередь - без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;

3.1 очередь – без света с 19:00 до 22:00;

3.2 очередь – без света с 19:00 до 22:00;

4.1 очередь – без света с 09:00 до 13:30;

4.2 очередь – без света с 09:00 до 13:30;

5.1 очередь – без света с 12:30 до 17:00;

5.2 очередь – без света с 12:30 до 17:00;

6.1 очередь – без света с 16:00 до 19:30;

6.2 очередь – без света с 16:00 до 19:30.

Как сообщалось, после атак РФ на энергосистему в Украине резко выросли цены на зарядные станции и генераторы. Кое-где цены выросли до 61%.