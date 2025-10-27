Экстренные отключения в Украине: какие области остались без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 27 октября, по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Кроме того, аварийные отключения ввели в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях, Житомырщини.

По данным облэнерго, в Запорожской и Кировоградской областях также применены экстренные отключения.

В случае каких-либо изменений жителей быстро проинформируют через официальный Telegram-канал региональной энергокомпании.

Напомним, утром 27 октября из-за вражеских атак часть Сумской общины осталась без электроэнергии. Сейчас все необходимые службы уже работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.