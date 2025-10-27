21:17  27 жовтня
27 жовтня 2025, 21:44

Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина

27 жовтня 2025, 21:44
Після проведення Радіодиктанту національної єдності-2025 соцмережі вибухнули дискусіями. Головною темою стала робота акторки Наталії Сумської, яка цього року читала текст, та ситуація з рекордсменкою Христинаю Гоянюк, яку раптово відключили з ефіру

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький уже вибачився за інцидент, запевнивши, що редакція проведе "окрему редакторську роботу".

"Під час прямого ефіру ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики", – зазначив він.

Христина Гоянюк, яка пише диктант уже 26 років, розкритикувала цьогорічний текст і його виконання:

"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний – і сам текст дурнуватий".

Текст для диктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його Наталія Сумська.

Реакція українців у соцмережах

Позитивні відгуки:

Дехто відзначив, що сам текст диктанту був вдалим – сучасним, лаконічним і змістовним.

"Текст чудовий!", – пише Ольга Шевченко.

"Мені сподобався, наближений до сучасності", – додає Fena Ternova.

"Текст прекрасний, все головне, стисло і душевно", – зазначила Марія Онисько.

Були й ті, хто закликав сприймати захід спокійніше:

"Шоу є шоу, не вимагайте чогось більшого", – написав Alim Galushka.

Негативні коментарі:

Більшість учасників висловили незадоволення читанням Сумської та організацією ефіру.

"Треба, щоб текст читав професіонал, а саме вчитель-філолог", – наголошує Олена Марчан.

"Диктувала – гірше нікуди", – додає Ольга Шевченко.

"Раз на рік українці пишуть диктант. Все повинно бути відточене до останньої коми. А вийшло розчарування", – пише Людмила Головина.

"Ваш канал показав абсолютно непрофесійну сторону. Пані Сумська не підготувалась", – йдеться в коментарі Галини Сухопляс-Філіпович.

Деякі користувачі наголошували, що диктант мав би читати філолог або педагог, а не акторка:

"Невже в Україні немає вчителя української мови, щоб продиктувати текст?" – обурюється Галина Годованець.

"Суспільному двійка – диктант про мову не має бути шоу", – написала Олена Березан.

Також користувачі критикували те, як ведучі поводилися з Христиною Гоянюк.

"Ведучий не тільки перебив пані Гоянюк, але й натякнув, що вона, мовляв, погано написала диктант. Це абсолютно некоректно", – зауважила Марина Бойко.

Попри суперечки, багато українців залишилися вірними традиції – писали диктант, обговорювали текст і чекали результатів. Але цьогорічний ефір Радіодиктанту, схоже, запам’ятається не єднанням, а гучними дебатами про професійність та повагу до слова.

Всі новини »
