27 октября 2025, 14:08

Многократная победительница радиодиктанта о тексте 2025 года: "Глуповатый!"

27 октября 2025, 14:08
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Кристина Гоянюк, которая неоднократно одерживала победу в национальном радиодиктанте, раскритиковала текст в этом году во время прямого эфира

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на трансляцию "Суспільного".

"За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть бы лучше читал текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания", – сказала Гоянюк.

Ее слова прервал ведущий.

"Ну, слова критики тоже возможны в нашей жизни. Госпожа Кристина, судя по настроению, впервые… Хотя увидим. Возможно, несмотря на то, что не успевала, но написала все же без ошибок", – добавил он.

Позже председатель правления "Суспільного мовлення" Николай Чернотицкий принес извинения за перебивание Кристины Гоянюк. Он пообещал провести редакторское обсуждение этого вопроса, отметив важность открытости к разным мнениям. Также он поблагодарил всех участников Радиодиктанта национального единства.

Кристина Гоянюк хорошо известна своими успехами в радиодиктанте. В прошлом году она стала единственной участницей, написавшей его без всякой ошибки. 79-летняя участник удерживает звание рекордсменки Украины по количеству участия в национальных диктантах – с 2000 года она не пропустила ни одного.

Стоит отметить, что к любви к языку его привел отец, работавший учителем украинского языка и литературы и возглавлявший школу в Бориславе.

Не только Кристина Гоянюк выразила критику. Посолка Канады в Украине Наталья Цмоц призналась, что не всегда успевала записывать текст. А комедийный актер Марк Куцевалов обратил внимание на сложность отдельных слов, таких как "пітятко". В соцсетях также появились многочисленные критические отзывы по поводу диктанта.

Напомним, текст этого года для диктанта подготовила Евгения Кузнецова – украинская писательница, доктор философии в области международных и межкультурных исследований, автор книг "Спросите Миечк", "Готовим в печали", "Стремянка". А зачитывала его украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская.

Справка: Национальный радиодиктант – ежегодная акция, во время которой украинцы в Украине и за рубежом одновременно пишут диктант, чтобы проверить знания языка и объединиться вокруг культуры.

Проводится с 2000 года Суспільним мовником. Диктант читают известные языковеды или писатели, а участники, пишущие без ошибок, получают награды.

27 октября 2025
