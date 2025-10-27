21:17  27 жовтня
27 жовтня 2025, 23:30

В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах

27 жовтня 2025, 23:30
В Україні почали знову змінюватись цінники на картоплю. Причиною називають високі показники врожаю цьогоріч

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо нещодавно говорили про подорожчання картоплі, то зараз ціни почали знижуватися. Наприклад, якщо ще в жовтні цього року вартість кілограма в середньому була близько 16 гривень, то минулого року це було майже 28,5 гривні за кілограм.

"Завдяки вищому врожаю закупівельні ціни можуть триматися на рівні трирічного мінімуму, що потенційно може обумовити менш помітне зростання роздрібних цін", - каже генеральний директор компанії Pro-Consulting Олександр Соколов.

Експертка Світового банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва Оксана Руженкова заначила, що вартість української картоплі зараз під писком європейського ринку. Адже цьогоріч був високий урожай у Польщі та Німеччині, де встановили рекорд за 30 років.

"Український виробник хотів би продавати картоплю по 12 гривень за кілограм (із ПДВ), але на ринок заходить польська картопля по 6 гривень за кілограм. Це призводить до того, що відпускна ціна по Чернігівській області без ПДВ становить 8 – 9 гривень, а у Волинській – деколи 5 – 7 гривень", - каже Оксана Руженкова.

Яка середня вартість кілограма картоплі в українських супермаркетах:

  • Auchan 15,30 гривні;
  • Megamarket 14,90 гривні;
  • Сільпо 14,20 гривні;
  • АТБ 12,75 гривні;
  • Varus 15,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

