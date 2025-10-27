Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Морква в Україні подорожчала до 8-12 гривень за кілограм. Столові буряки також подорожчали: до 8-10 гривень за кілограм. При цьому подешевшала картопля до 10-12 гривень за кілограм, впали ціни на білокачанну капусту до 9-11 гривень за кілограм.

Цибуля зросла в ціні до 8-12 гривень за кілограм. Огірки знову дорожчають: середня вартість 90-130 гривень за кілограм. Помідори подорожчали до 45-95 гривень за кілограм. Солодкий перець подорожчав до 60-95 гривень за кілограм.

Броколі подорожчала до 45-55 гривень за кілограм. Діапазон цін на цвітну капусту скоротився до 33-37 гривень за кілограм. Водночас пекінська капуста подешевшала до 20-30 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що стосується помідорів, то вони зростають в ціні вже третій тиждень поспіль. Раніше експерти зауважили, що якщо порівнювати вартість з минулим тижнем, то подорожчання на 14%. Причиною, зокрема, називають те, що в стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання.