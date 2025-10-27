16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 15:36

У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч

27 жовтня 2025, 15:36
Фото: Epa/Martin Divisek
У Чехії зафіксовано рекордну кількість українських біженців – майже 400 тисяч осіб, що є найвищим показником у ЄС на душу населення

Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на місцеве видання "Novinky", передає RegioNews.

За останні два місяці кількість нових дозволів на перебування подвоїлася: раніше видавали 1,5 тисячі документів на місяць, тепер – понад 3 тисячі.

Причиною такого зростання стало рішення українського уряду дозволити чоловікам віком 18-22 років безперешкодно виїжджати за кордон.

У вересні 2025 року громадянам України видано 13,5 тисяч дозволів на в’їзд до Чехії.

Нагадаємо, у вересні кількість українців віком від 18 до 22 років, які перетнули кордон із Польщею, зросла більш ніж у 10 разів порівняно з попереднім місяцем.

Як відомо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців до 22 років.

27 серпня Кабінет міністрів опублікував постанову щодо перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 22 років. У постанові зазначається, що під час воєнного стану за кордон можуть виїжджати чоловіки до 22 років включно.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

27 жовтня 2025
