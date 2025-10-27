Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 27 октября, около 9:30 россияне атаковали беспилотником гражданского в Днепровском районе Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Мужчина обратился за помощью к медкам. 50-летний херсонец получил минно-взрывную травму и обломочное ранение головы.

"Продолжается дообследование", – отметили в ГВА.

Напомним, в ночь на 27 октября российская армия атаковала Украину 100 ударными БПЛА, около 70 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 66 дронов, есть попадания на 9 локациях.