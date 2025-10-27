Фото: Forbes Ukraine

Після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори

Про це йдеться в публікації Forbes, передає RegioNews.

Ціни на зарядні станції в Україні зросли після масованих атак Росії на енергосистему. За даними Forbes, подорожчання сягнуло до 61%, а середня вартість топових моделей піднялася на 28%. Стрибок цін відчули не лише покупці електротранспорту, а й власники генераторів та інших пристроїв резервного живлення.

Експерти пов’язують різке подорожчання з наслідками атак на Київ у ніч на 10 жовтня, коли було пошкоджено критичну інфраструктуру, а тисячі домівок залишилися без світла та води. Через це попит на зарядні станції та генератори різко зріс, що підштовхнуло ринок до підвищення цін.

Водночас Державна податкова служба України звернулася до ритейлерів із закликом зупинити штучне підвищення цін на техніку резервного живлення. В.о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила, що фіксують зростання цін на окремі пристрої на 30% та більше. Слідство за порушеннями ще триває, а реакція продавців на зауваження податкової поки що невідома.

Аналітики зазначають, що поки ситуація на ринку залишається нестабільною, споживачам варто очікувати на коливання цін, а поступове стабілізування вартості може відбутися лише після нормалізації енергопостачання та зменшення тиску на ринок резервних пристроїв.

