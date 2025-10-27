16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 14:52

Ціни на зарядні станції в Україні зросли до 61% після обстрілів, – Forbes

27 жовтня 2025, 14:52
Читайте также на русском языке
Фото: Forbes Ukraine
Читайте также
на русском языке

Після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори

Про це йдеться в публікації Forbes, передає RegioNews.

Ціни на зарядні станції в Україні зросли після масованих атак Росії на енергосистему. За даними Forbes, подорожчання сягнуло до 61%, а середня вартість топових моделей піднялася на 28%. Стрибок цін відчули не лише покупці електротранспорту, а й власники генераторів та інших пристроїв резервного живлення.

Експерти пов’язують різке подорожчання з наслідками атак на Київ у ніч на 10 жовтня, коли було пошкоджено критичну інфраструктуру, а тисячі домівок залишилися без світла та води. Через це попит на зарядні станції та генератори різко зріс, що підштовхнуло ринок до підвищення цін.

Водночас Державна податкова служба України звернулася до ритейлерів із закликом зупинити штучне підвищення цін на техніку резервного живлення. В.о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила, що фіксують зростання цін на окремі пристрої на 30% та більше. Слідство за порушеннями ще триває, а реакція продавців на зауваження податкової поки що невідома.

Аналітики зазначають, що поки ситуація на ринку залишається нестабільною, споживачам варто очікувати на коливання цін, а поступове стабілізування вартості може відбутися лише після нормалізації енергопостачання та зменшення тиску на ринок резервних пристроїв.

Раніше повідомлялося, українська енергосистема готується до складної зими через постійні атаки росіян, однак повторення масштабного блекауту малоймовірне. Експерти попереджають про можливі перебої зі світлом і теплом, але більшість регіонів залишаться під надійним захистом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни атака генератор енергосистема зарядні станції акумулятор електромобіль
ССО вдарили по нафтобазі окупантів: знищено цистерни з паливом
27 жовтня 2025, 14:37
Росіяни атакували дроном чоловіка у Херсоні
27 жовтня 2025, 11:19
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
27 жовтня 2025, 07:19
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими
27 жовтня 2025, 16:01
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована
27 жовтня 2025, 15:50
Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення
27 жовтня 2025, 15:45
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »