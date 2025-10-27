12:53  27 жовтня
27 жовтня 2025, 12:21

Нардеп Олена Шуляк: Держава запускає комплексну програму зимової підтримки українців

27 жовтня 2025, 12:21
Фото: з особистого архіву
У "Слузі Народу" назвали ключові пункти зимової програми підтримки 

Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити громадянам світло, тепло й передбачувані тарифи. Для цього за ініціативи Президента Володимира Зеленського держава запускає комплексну програму зимової підтримки.

Одними з її основних напрямів, розповідає голова партії "Слуга Народу" та нардеп Олена Шуляк, є фіксація ціни на природній газ та електроенергію щонайменше до кінця опалювального сезону.

"Ціни на газ та світло не зростуть. Це означає, що протягом як мінімум прийдешнього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для мільйонів українців, так і для соціальних об'єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо, оскільки це дає змогу зберегти фінансову передбачуваність та стабільність", – зазначає Олена Шуляк.

Як говорять у партії "Слуга Народу", ціна на електроенергію залишатиметься незмінною до кінця квітня наступного року та становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Зберігає держава також і пільгову ціну для споживачів з електроопаленням: за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт⋅год.

Водночас, додають у політичній силі, фіксований тариф на газ діятиме щонайменше до кінця березня 2026 року. Ціна блакитного палива становитиме: для населення – 7 420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 тис. "кубів" (також із ПДВ).

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", нещодавно держава дала можливість подати заявку на оформлення базової соціальної допомоги через портал або мобільний застосунок "Дія". Для цього потрібно оновити "Дію" до останньої версії, перейти до розділів: Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога, отримати розрахунок виплати, подати заяву та підтвердити її підписом через "Дія.Підпис". Після цього члени родини отримають повідомлення про призначення допомоги.

