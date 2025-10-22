13:40  22 жовтня
22 жовтня 2025, 19:44

Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко

22 жовтня 2025, 19:44
Фото: ілюстративне
Уряд підтвердив, що ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом цієї зими

Про це у Facebook-дописі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Рішення стосується всіх домогосподарств і діятиме до 30 квітня 2026 року в рамках продовження дії ПСО на електроенергію. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Для споживачів з електроопаленням зберігається пільговий тариф. За обсяг до 2 000 кВт⋅год на місяць діяти буде ціна 2,64 грн за кВт⋅год. Якщо споживання перевищує встановлений ліміт, тариф підвищується до базового – 4,32 грн за кВт⋅год. Такий підхід дозволяє підтримувати родини з високим споживанням електроенергії і зменшувати фінансове навантаження в опалювальний сезон.

Це рішення є частиною комплексної програми підтримки українців узимку. Воно покликане стабілізувати витрати домогосподарств і запобігти різкому зростанню платіжок у холодні місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відключення електроенергії в Україні. Завтра, 23 жовтня, більшість регіонів знову працюватиме за графіками обмежень, що може вплинути на повсякденне життя та роботу домогосподарств.

