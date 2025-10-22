Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Стало відомо, якими будуть тарифи на газ протягом цього опалювального сезону
Тарифи протягом цього опалювального сезону не зростатимуть. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського уряд зафіксував ціну на газ до кінця березня 2026 року: для населення – 7420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16390 грн за 1 тис. "кубів" (також із ПДВ).
Про це повідомили в партії "Слуга Народу".
"Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи. Фіксація ціни на газ, яку ініціював Президент Зеленський, означає, що протягом цього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для сотень тисяч українських родин, так і для соціальних об'єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо", – зазначає голова політичної сили "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.
Попри виклики воєнного часу, додають у партії, держава продовжує вчасно й у повному обсязі виплачувати пенсії, надавати субсидії на оплату ЖКП та інші соціальні гарантії.
Значну підтримку, говорять у "Слузі Народу", отримають особливо ті громади, яким зараз найскладніше. Так, наприклад, влада вже ухвалила рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення, виділено додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики, сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і цей резерв буде збільшуватися, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, навіть попри посилення російських обстрілів по енергетиці.
