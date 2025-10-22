09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 10:22

Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри

22 жовтня 2025, 10:22
Читайте также на русском языке
Фото: з особистого архіву
Читайте также
на русском языке

Стало відомо, якими будуть тарифи на газ протягом цього опалювального сезону

Тарифи протягом цього опалювального сезону не зростатимуть. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського уряд зафіксував ціну на газ до кінця березня 2026 року: для населення – 7420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16390 грн за 1 тис. "кубів" (також із ПДВ).

Про це повідомили в партії "Слуга Народу".

"Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи. Фіксація ціни на газ, яку ініціював Президент Зеленський, означає, що протягом цього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для сотень тисяч українських родин, так і для соціальних об'єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо", – зазначає голова політичної сили "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Попри виклики воєнного часу, додають у партії, держава продовжує вчасно й у повному обсязі виплачувати пенсії, надавати субсидії на оплату ЖКП та інші соціальні гарантії.

Значну підтримку, говорять у "Слузі Народу", отримають особливо ті громади, яким зараз найскладніше. Так, наприклад, влада вже ухвалила рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення, виділено додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики, сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і цей резерв буде збільшуватися, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, навіть попри посилення російських обстрілів по енергетиці.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безкоштовно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська. В центрах життєстійкості українці можуть отримати психологічні консультації – як індивідуальні, так і групові. Фахівці допомагають справлятися з тривожністю, ПТСР, пережити втрату, адаптуватися до нових обставин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
газ Україна українці Слуга народа населення ціна Олена Шуляк опалювальний сезон
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Києві уламок дрона влучив у будинок посла України в США: Стефанішина розповіла деталі
22 жовтня 2025, 11:41
Звинувачували в роботі на ворога: на Рівненщині аферисти шантажем виманили з жінки понад півмільйона гривень
22 жовтня 2025, 11:20
Росіяни вдарили по дитячому садку Харкова: є поранені діти
22 жовтня 2025, 11:17
Росія атакувала енергетику Одещини: без світла понад 8 тисяч сімей
22 жовтня 2025, 10:59
34 тис. грн штрафу: начальника ТЦК на Львівщині покарали за призов доглядальника тяжкохворого батька
22 жовтня 2025, 10:46
Зеленський про нічні обстріли: Росія не відчуває тиску – світ має діяти
22 жовтня 2025, 10:08
Приховані активи ексдружини очільника Закарпатської ОВА: журналісти знайшли нерухомість і бізнеси
22 жовтня 2025, 09:45
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
22 жовтня 2025, 09:30
Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка
22 жовтня 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »