Полковник Манько відповів на критику через відео з російською музикою

Полковник Валентин Манько, який готується очолити Штурмові війська ЗСУ, відповів на критику через використання російської музики у попередніх відео в соцмережах

Про це інформує hromadske, передає RegioNews.

Військовий пояснив, що відео з російськими піснями він записував під час реабілітації після отриманих поранень, не маючи наміру пропагувати щось інше.

Він зазначив, що багато разів був поранений та контужений, брав участь у веденні підрозділів уперед, здійснював розвідку і штурми.

Полковник додав, що навчався у російськомовних закладах, але зараз активно спілкується українською та популяризує захист країни серед дітей.

"Цим живу багато років. Чи треба ще доказувати, що я люблю Україну? Ви хочете сказати, що я її не люблю?", – підсумував Манько, пообіцявши виправити помилки.

Він також оприлюднив новий ролик в TikTok, де танцює під пісню українського виконавця Степана Гіги "Золото Карпат".

@manko_valentin80 Тепер я я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!!! оригинальный звук - Валентин Манько

Нагадаємо, раніше колишній начальник штабу 12 бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич повідомив, що полковник Валентин Манько, який має очолити Штурмові війська, знімав відео під російські пісні.